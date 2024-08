Jacobs in semifinale nei 100 metri con un secondo posto in 10"05

PARIGI 2024

Il campione olimpico di Tokyo 2021 passa il primo turno chiudendo in seconda posizione così come Ali ed entrambi correranno la semifinale domani sera

© Getty Images Marcell Jacobs, oro sui 100 metri di Tokyo 2021, debutta nella sua seconda Olimpiade a Parigi chiudendo con 10"05 la quinta batteria in seconda posizione delle tre utili per qualificarsi, nella gara vinta dal nigeriano Kayinsola Ajayi con 10"02, non fornendo peraltro una sensazione di grande fluidità, con una partenza abbastanza lenta e un'accelerazione non totalmente fluida in cui non appare nella giusta decontrazione per dare il massimo, ma domani sera dalle 20.00 nelle tre semifinali tutto potrebbe cambiare.

LE DICHIARAZIONI DI JACOBS

"Non sono molto contento, ma l'importante era passare il turno, per cui analizzerò la gara per cercare di migliorare quanto non ha funzionato e domani sera darò il massimo per regalare a tutti ancora grandi emozioni".

L'altro azzurro in gara Chituru Ali si qualifica a sua volta per la semifinale chiudendo al secondo posto con 10"12, nella seconda batteria vinta dal keniano Ferdinand Omanyala in 10"08, dando l'impressione di essere un po' bloccato all'avvio e non totalmente sciolto nella sua fase migliore del lanciato finale, ma sicuramente c'era dentro di lui anche tanta emozione.

LE DICHIARAZIONI DI ALI

"Non mi sono troppo piaciuto, non esco convintissimo da questa batteria, ma era mattina e adesso pensiamo alla semifinale e a fare meglio. Non mi sono sentito troppo bene in partenza".

© Grana/Fidal

I PRINCIPALI AVVERSARI DEGLI AZZURRI

Grande impressione offerta nella prima batteria dal primatista stagionale con 9"77, il giamaicano Kishane Thompson, che passeggia negli ultimi 50 metri e chiude rallentando in 10"00, mentre nella terza non convince il super favorito statunitense Noah Lyles che si fa superare all'arrivo da un convincente Louie Hinchliffe, il britannico esploso all'attenzione generale nelle ultime settimane, primo con 9"98 davanti al campione del mondo secondo e molto rigido con 10"04.

Nella quarta batteria un altro dei grandi favoriti della vigilia, il giamaicano Oblique Seville, vince in 9"99 senza troppi problemi ma impressionando meno del connazionale Thompson, mentre nella sesta il sudafricano Akani Simbine, pur con un avvio non convincente, domina la sua gara in 10"03 e nella settima invece lo statunitense Kenny Bednarek chiude in prima posizione con 9"97.

Per finire nell'ottava batteria l'argento di Tokyo 2021, ma anche campione del mondo di Eugene 2022, lo statunitense Fred Kerley dimostra una buona condizione e vince in 9"97, miglior tempo tra i qualificati insieme al connazionale Bednarek, mentre secondo è il botswano Letsile Tebogo in 10"01e terzo il britannico Zharnel Hughes con 10"03, tutti possibili candidati a un posto nella finale delle 21.50 di domani sera.

Per Jacobs alla fine il 13esimo tempo tra i qualificati, per Ali il 23esimo, ma poi va anche considerato qualche sbalzo del vento che per Marcell è stato leggermente contro, e in ogni caso il velocista azzurro può sicuramente lottare per un posto tra i migliori 8 al mondo, anche se come da lui stesso detto sarà importante vedere le composizioni delle tre semifinali dove, ricordiamo, passano i primi due di ciascuna e i due migliori tempi.