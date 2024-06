Frank Chamizo sarà alle Olimpiadi: arrivato il ripescaggio nella lotta libera

PARIGI 2024

Il portacolori dell'Esercito ha sfruttato la riallocazione delle quote in seguito all'esclusione di atleti russi e bielorussi dalla rassegna a cinque cerchi

© facebook A Parigi l'Italia potrà contare anche su Frank Chamizo. Il lottatore dell'Esercito è stato ripescato dalla Federazione Internazionale della Lotta (United World Wrestling) in seguito alla riallocazione delle quote per i Giochi Olimpici complice l'esclusione degli atleti russi e bielorussi dalla rassegna a cinque cerchi. L'italo-cubano era stato eliminato nel torneo preolimpico mondiale a causa di un errore di arbitraggio, tuttavia la non ammissione del russo Zaurbek Sidakov e del bielorusso Magomedkhabib Kadzimahamedau hanno riaperto le porte all'azzurro.

L'AINERP (il panel per la revisione dell'eleggibilità degli Atleti Individuali Neutrali) assieme al CIO aveva in realtà ammesso sei atleti bielorussi ai Giochi, fra cui Yahor Akulich, inserito insieme a Chamizo nella categoria -74 chilogrammi. Il comitato di Minsk ha deciso che soltanto uno di loro sarà presente in Francia favorendo così il talento tricolore che parteciperà alla rassegna insieme ad Aurora Russo, qualificata nei -57 chilogrammi femminili.