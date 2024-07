Dal riscatto del fioretto femminile all'esordio della marcia: il calendario olimpico di giovedì 1 agosto 

GARE A PARIGI 2024

Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo punterà all'oro nella scherma a squadre, mentre Massimo Stano e Antonella Palmisano cercheranno di confermare i titoli nell'atletica leggera

© Getty Images È il giorno del riscatto per il fioretto femminile italiano che, dopo il quarto di Alice Volpi nel torneo individuale, punterà a conquistare il titolo nella prova a squadre. La formazione azzurra è la favorita per l'oro complice la presenza della senese insieme alla portabandiera Arianna Errigo, alla veneta Martina Favaretto e all'esordiente Francesca Palumbo, tuttavia sarà necessario guardarsi alle spalle dagli Stati Uniti guidati dalla campionessa olimpica Lee Kiefer.

In apertura di giornata ci sarà però anche l'esordio dell'atletica leggera con la marcia dove Massimo Stano e Antonella Palmisano proveranno a difendere gli ori conquistati a Tokyo 2020 nella 20 chilometri di marcia. Il 32enne barese sarà affiancato da Francesco Fortunato e Riccardo Orsoni che dovranno vedersela con lo spagnolo Alvaro Martin, lo svedese Perseus Karlostrom e il giapponese Koki Ikeda. La collega tarantina sarà invece accompagnata Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti con l'iberica Maria Perez che rappresenterò l'atleta da battere insieme alla peruviana Kimberley Garcia Leon.

Più complicata la situazione per il nuoto dove sarà necessario affidarci ancora una volta a Thomas Ceccon nei 200 metri stile libero; così come per il judo dove Alice Bellandi potrebbe puntare al podio nella -78 chilogrammi femminili.

CALENDARIO GIOVEDI' 1° AGOSTO (gare con italiani in neretto)

07:30 ATLETICA - maschile marcia 20 km: Massimo Stano, Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni

08:30 BADMINTON (a partire da)

Doppio femminile, quarti di finale

Singolare maschile, ottavi di finale

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)

09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 GOLF - maschile individuale primo giro: Matteo Manassero, Guido Migliozzi

09:20 ATLETICA - femminile marcia 20 km: Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi, Valentina Trapletti

09:30 TIRO A SEGNO – Carabina 50m 3 posizioni – uomini, finale

09:30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

09:30 (a partire da) CANOTTAGGIO

Singolo – donne, semifinali A/B

Singolo – uomini, semifinali A/B

Otto – donne, ripescaggi

Otto – uomini, ripescaggi

Doppio – donne, finale B

Doppio – uomini, finale B

Quattro senza – donne, finale B

Quattro senza – uomini, finale B

Doppio – donne, finale A

Doppio – uomini, finale A

Quattro senza – donne, finale A

Quattro senza – uomini, finale A

10:00 TENNISTAVOLO – Quarti di finale Singolare maschile e femminile

10:00 EQUITAZIONE – Dressage a squadre, Grand Prix Special (in discussione con la FEI)

10:00 SCHERMA

Fioretto a squadre – donne, tabellone dei 16

Fioretto a squadre – donne, quarti di finale

Fioretto a squadre – donne, semifinali 5-8

Fioretto a squadre – donne, semifinali

Fioretto a squadre – donne, finali 5-6, 7-8

10:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO - femminile -78 kg trentaduesimi: Alice Bellandi

10:00 JUDO - maschile -100 kg trentaduesimi: Gennaro Pirelli

10:10 CANOTTAGGIO - femminile Otto ripescaggi: Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Aisha Rocek, Alice Gnatta, Linda De Filippis, Giorgia Pelacchi, Emanuela Capponi

10:20 CANOTTAGGIO - maschile Otto ripescaggi: Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Gennaro Di Mauro, Davide Verità, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Jacopo Frigerio, Matteo Della Valle, Alessandro Faella

10:22 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale sedicesimi: eventuale Federico Musolesi

10:28 JUDO - femminile -78 kg sedicesimi: eventuale Alice Bellandi

10:28 JUDO - maschile -100 kg sedicesimi: eventuale Gennaro Pirelli

10:30 CANOTTAGGIO - femminile 2 di coppia finale B: Stefania Gobbi, Clara Guerra

10:30 PALLANUOTO – Uomini, fase a gironi (6 partite)

10:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

11:00 PUGILATO (a partire da)

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

54 kg – donne, quarti di finale

75 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – quarti di finale maschili

92kg – uomini, quarti di finale

11:00 NUOTO - femminile 200 m dorso batterie: Margherita Panziera

11:00 NUOTO - maschile 50 m stile libero batterie: Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

11:00 NUOTO - maschile 200 m misti batterie: Alberto Razzetti

11:00 NUOTO - femminile 4×200 m stile libero batterie: Italia

11:50 SCHERMA - femminile fioretto a squadre quarti di finale: Italia

12:00 TENNIS (a partire da) – Semifinali Singolare femminile, Doppio misto, Quarti di finale Singolare maschile

12:00 TENNIS (a partire da) - femminile Quarti di finale Doppio: Sara Errani/Jasmine Paolini-Katie Boulter/Heather Watson (Gran Bretagna)

12:00 TIRO A SEGNO - femminile carabina 3 posizioni 50 m qualificazioni: Barbara Gambaro

12:10 CANOTTAGGIO - maschile 4 senza finale A: Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale, Matteo Lodo

12:15 VELA - maschile ILCA 7 serie d'apertura: Lorenzo Brando Chiavarini

12:20 PUGILATO - femminile 66 kg eliminatorie: Imane Khelif (Algeria)-Angela Carini

12:20 JUDO - femminile -78 kg ottavi: eventuale Alice Bellandi

12:20 JUDO - maschile -100 kg ottavi: eventuale Gennaro Pirelli

12:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

13:00 BADMINTON

Doppio maschile, quarti di finale

Singolare maschile, ottavi di finale

13:16 JUDO - femminile -78 kg quarti: eventuale Alice Bellandi

13:16 JUDO - maschile -100 kg quarti: eventuale Gennaro Pirelli

13:40 SCHERMA - femminile fioretto a squadre semifinali 5°/8° posto: eventuale Italia

14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

14:43 VELA - maschile 49er FX medal race

14:50 SCHERMA - femminile fioretto a squadre semifinali 1°/4° posto: eventuale Italia

15:03 VELA - femminile iQFOiL serie d'apertura: Marta Maggetti

15:30 CANOA SLALOM - maschile K1 semifinale: Giovanni De Gennaro

15:30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

15:30 (a partire da) PUGILATO

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

54 kg – donne, quarti di finale

75 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – quarti di finale maschili

92kg – uomini, quarti di finale

15:35 VELA - femminile ILCA 6 serie d'apertura: Chiara Benini Floriani

15:43 VELA - femminile 49er FX medal race: Jana Germani, Giorgia Bertuzzi

15:53 VELA - maschile iQFOiL serie d'apertura: Nicolò Renna

16:00 SCHERMA - femminile fioretto a squadre finale 7°/8° posto: eventuale Italia

16:00 SCHERMA - femminile fioretto a squadre finale 5°/6° posto: eventuale Italia

16:00 JUDO - maschile -100 kg ripescaggi: eventuale Gennaro Pirelli

16:17 JUDO - maschile -100 kg semifinali: eventuale Gennaro Pirelli

16:22 TIRO CON L’ARCO - maschile individuale sedicesimi: eventuale Federico Musolesi

16:34 JUDO - femminile -78 kg ripescaggi: eventuale Alice Bellandi

16:35 PALLANUOTO - maschile fase a gironi: gruppo A Italia-Montenegro

16:51 JUDO - femminile -78 kg semifinali: eventuale Alice Bellandi

17:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

18:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:00 BEACH VOLLEY - maschile fase a gironi: Gruppo A David Åhman/Jonathan Hellvig (Svezia) – Samuele Cottavafa/Paolo Nicolai

17:00 VOLLEY - femminile fase a gironi: Gruppo C Italia-Paesi Bassi

17:18 JUDO - maschile -100 kg finale bronzo: eventuale Gennaro Pirelli

17:28 JUDO - maschile -100 kg finale bronzo: eventuale Gennaro Pirelli

17:30 CANOA SLALOM - maschile K1 finale: eventuale Giovanni De Gennaro

17:38 JUDO - maschile -100 kg finale oro: eventuale Gennaro Pirelli

17:49 JUDO - femminile -78 kg finale bronzo: eventuale Alice Bellandi

17:59 JUDO - femminile -78 kg finale bronzo: eventuale Alice Bellandi

18:09 JUDO - femminile -78 kg finale oro: eventuale Alice Bellandi

18:15 GINNASTICA ARTISTICA – femminile Concorso generale finale

18:30 BADMINTON

Singolare femminile, ottavi di finale

Doppio misto, semifinale

19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:10 SCHERMA - femminile fioretto a squadre finale bronzo: eventuale Italia

20:00 (a partire da) PUGILATO

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

54 kg – donne, quarti di finale

75 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – quarti di finale maschili

92kg – uomini, quarti di finale

20:00 BEACH VOLLEY - femminile fase a gironi: Gruppo A Ana Patrícia Ramos/Eduarda Santos Lisboa (Brasile) – Valentina Gottardi/Marta Menegatti

20:05 CICLISMO - maschile BMX Racing Race quarti run 1: Pietro Bertagnoli

20:20 CICLISMO - femminile BMX Racing Race quarti run 1

20:30 SCHERMA - femminile fioretto a squadre finale oro: eventuale Italia

20:30 NUOTO - femminile 200 m farfalla finale

20:37 NUOTO - maschile 200 m dorso finale: eventuale Thomas Ceccon

20:40 CICLISMO - maschile BMX Racing Race quarti run 2: eventuale Pietro Bertagnoli

20:44 NUOTO - maschile 50 m stile libero semifinali: eventuali Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

20:30 NUOTO

Staffetta 4x200m stile libero – donne, finale

21:00 CICLISMO - femminile BMX Racing Race quarti run 2

21:03 NUOTO - femminile 200 m rana finale: eventuale Francesca Fangio

21:10 NUOTO - femminile 200 m dorso semifinali: eventuale Margherita Panziera

21:20 – CICLISMO maschile BMX Racing Race quarti run 3: Pietro Bertagnoli

21:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:34 NUOTO - maschile 200 m misti semifinali: eventuale Alberto Razzetti

21:48 NUOTO - femminile 4×200 m stile libero finale: eventuale Italia

22:05 CICLISMO - maschile BMX Racing Race last chance: eventuale Pietro Bertagnoli