PARIGI 2024

Il 32enne trentino e la 37enne romana hanno bissato l'oro ottenuto tre anni fa in Giappone confermando la leadership nel Nacra 17

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Quando si parla di Olimpiadi, Ruggero Tita e Caterina Banti sono praticamente una certezza di medaglia. Il tandem azzurro ha completato un torneo praticamente perfetto nel Nacra 17 aggiudicandosi l'oro al termine della medal race. Il 32enne trentino e la 37enne romana non si sono fatti intimorire dalle pressioni legate al ruolo di favoriti completando un triennio sempre al comando delle graduatorie mondiali.

Vedi anche parigi 2024 Da Tokyo a Parigi, Tita e Banti si confermano sulla vetta olimpica: "Abbiamo gestito senza rischiare nulla" "Regata difficilissima, con vento estremamente leggero. Nonostante ciò siamo riusciti a gestirla senza rischiare nulla. Dovevamo portare a casa la regata in maniera tattica, siamo quindi stati vicini agli argenti superandoli durante la gara e arrivando secondi nella medal race - ha spiegato Tita ai microfoni della Rai -. Gli inglesi hanno anticipato la partenza, una situazione che sarà dura da accettare per. Siamo dispiaciuti, sappiamo quanto impegno e dedizione ci abbiano messo, ma uscire dal podio è sempre difficile".

Sulla stessa linea d'onda anche Banti che, insieme al 32enne trentino, potrà vantare di essere i primi velisti a conquistare due ori consecutivi: "Oggi rispetto ad altri giorni è stata una regata normale. C’era da non fare partenza anticipata e poi bastava controllare. Non è stato più difficile, è stato più complicato il quarto giorno di regata quando abbiamo dovuto affrontare condizioni critiche e una partenza anticipata che ha reso tutto più complicato anche da un punto di vista mentale - ha sottolineato la 37enne romana a cui hanno fatto eco le parole del direttore tecnico Michele Marchesini -. E’ stato molto complicato come spesso accade per una finale olimpica. Le condizioni erano difficili però Ruggero e Caterina hanno messo in campo una conduzione esemplare dopo una settimana senza sbavature".