Da Beltran a Tessmann: la Serie A si fa bella alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024

IL CALCIO AI GIOCHI

L'attaccante della Fiorentina proverà a guidare l'Albiceleste al titolo in un torneo che vede protagonisti anche il centrocampista del Venezia

© Getty Images Le Olimpiadi Estive scatteranno ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio con il torneo di calcio maschile e la Serie A si prepara a essere subito protagonista. La rassegna a cinque cerchi prenderà al via con i match fra Uzbekistan e Spagna e Argentina e Marocco con alcune delle stelle del nostro campionato che si metteranno in mostra prima di tornare a solcare i campi del Bel Paese.

Ad aprire i Giochi saranno Juan Miranda, Adrian Bernabé e Eldor Shomurodov, posti rispettivamente uno contro l'altro come se si trattasse di una sfida di campionato. Gli spagnoli di Bologna e Parma saranno fra i favoriti per la vittoria finale in una formazione che proverà a ripetere il trionfo degli Europei aprendo il proprio cammino con la nazionale asiatica guidata dall'attaccante della Roma, rientrato dall'esperienza al Cagliari. In contemporanea scenderanno in campo Lucas Beltran e Oussama El Azzouzi, rispettivamente alla guida di Argentina e Marocco in una sfida che dovrebbe vedere favorito il sudamericano della Fiorentina, anche in questo caso pronto a puntare al titolo a dispetto del centrocampista del Bologna.

Qualche ora dopo scenderà in campo Henry Camara, in forza alla Primavera dell'Atalanta, che sarà chiamato a sfidare la Nuova Zelanda, seguito a ruota dal laziale Diego Gonzalez, pronto ad affrontare il Giappone con la maglia del Paraguay. A chiudere la giornata ci penseranno il centrocampista del Napoli Coli Saco, contrapposto con il suo Mali a Israele; e il tandem del Venezia Gianluca Busio e Tanner Tessmann che avranno l'arduo compito di condurre gli Stati Uniti nella sfida contro i padroni di casa della Francia.