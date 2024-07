Caso transgender nella boxe, Carini: "Decide il Cio, io mi adeguo"

PARIGI 2024

L'azzurra che domani affronterà l'algerina Imane Khelif: "Andrò sul ring e darò tutta me stessa". Abodi: "Per lei non è garantita la sicurezza"

© Getty Images "Io devo adeguarmi a quello che ha deciso il Cio, quindi domani andrò sul ring e darò tutta me stessa". Parole di Angela Carini, 25enne napoletana che giovedì, in un match della categoria 66 kg di pugilato, dovrà vedersela con l'algerina Imane Khelif, al centro di varie polemiche fra controlli sul testosterone a cura del Cio e i test dell'Iba sul Dna, che l'anno scorso evidenziarono cromosomi XY nell'organismo della nordafricana. Dall'entourage della nazionale di pugilato filtra anche preoccupazione per quanto potrà succedere, mentre il presidente della Fpi Flavio D'Ambrosi preferisce affidarsi "a un silenzio istituzionale".

"Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi europei, mondiali e Olimpiadi. Nell'evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poter garantire la sicurezza di atleti e atlete, e il rispetto dell'equa competizione dal punto di vista agonistico. Domani, per Angela Carini non sarà così - ha detto il ministro per lo sport Andrea Abodi - "Quello delle atlete e degli atleti transgender è un tema che va ricondotto alla categoria del rispetto in tutte le sue forme, ma dobbiamo distinguere la pratica sportiva dall'agonismo che deve poter consentire di competere ad armi pari, in piena sicurezza - ha proseguito Abodi -. È del tutto evidente che la dimensione dell'identità di genere in ambito agonistico pone il problema delle pari opportunità o delle stesse opportunità; non a caso, tante discipline sportive hanno posto dei vincoli per le atlete e atleti transgender necessari per poter permettere di gareggiare alle stesse condizioni. In questo caso assistiamo a un'interpretazione del concetto di inclusività che non tiene conto di fattori primari e irrinunciabili".