Beach volley, Alex Ranghieri e Adrian Carambula volano alle Olimpiadi e firmano il tris azzurro

PARIGI 2024

Il tandem dell'Aeronautica Militare ha sfruttato il ranking a cinque cerchi raggiungendo così al maschile Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e nel femminile Valentina Gottardi e Marta Menegatti

© Ufficio Stampa Otto anni dopo Rio de Janeiro, Alex Ranghieri e Adrian Carambula tornano alle Olimpiadi Estive. Nonostante la sconfitta patita nel primo turno di qualificazione a Ostrava, il tandem dell'Aeronautica Militare ha ottenuto il quindicesimo posto del ranking olimpico di beach volley diventando così imprendibili per qualsiasi altra coppia. Un risultato che paga il duro lavoro svolto a partire dal 2022 quando Ranghieri e Carambula hanno ripreso a lavorare assieme aggiudicandosi l'ambito traguardo.

“Siamo davvero felici. Abbiamo ottenuto il risultato che ci eravamo prefissati fin da quando ci siamo seduti al tavolo di un ristorante dove ci siamo nuovamente incontrati. Come sempre quando ci mettiamo in testa di fare una cosa la portiamo a compimento. È stato un percorso tutt’altro che semplice. Le aspettative erano alte anche perché le vittorie ottenute nei primi eventi hanno abituato bene tutti coloro che ci seguono - ha spiegato Ranghieri -. Gli ottimi risultati raggiunti soprattutto lo scorso anno ci hanno dato la tranquillità, anche per qualche problemino fisico, di poter saltare qualche torneo in questo nuovo inizio di stagione e quindi la classifica ora non ci vede in una posizione di primissimo livello. Il risultato è comunque stato portato a casa. Useremo queste ultime tappe facendo il meglio possibile per poi iniziare la vera preparazione per Parigi. Non dobbiamo sentirci appagati per la qualificazione ottenuta, andremo lì con delle aspettative e con l’obiettivo di ottenere il massimo, come cerchiamo sempre di fare”.

Vedi anche parigi 2024 Beach volley, Menegatti e Gottardi staccano il pass olimpico per Parigi 2024 Nonostante la sconfitta per 2-0 con gli australiani Hodges/Schubert, anche loro in corsa per un posto verso Parigi, gli azzurri hanno saputo completare nel migliore il proprio percorso raggiungendo in campo maschile Paolo Nicolai e Samuele Cottafava e nel femminile Valentina Gottardi e Marta Menegatti.

“L’obiettivo è stato raggiunto. Rispetto alle passate edizioni, il processo di qualificazione per Parigi è stato vissuto in maniera più tranquilla in virtù degli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione. Quest’anno abbiamo vissuto un po' di difficoltà ma è pur vero che l’obiettivo principale è fare bene durante i Giochi Olimpici - ha aggiunto Carambula -. Abbiamo ancora un po’ di tempo per poter lavorare e presentarci a Parigi nella nostra migliore condizione. Sono felice e orgoglioso di aver ottenuto una nuova qualificazione olimpica e di aver ritrovato un ottimo feeling di coppia con Alex. Siamo davvero felici anche per lo staff e per tutte le persone che ci seguono”.