Battocletti finalista nei 5000 metri femminili con una prova di estrema consistenza

La campionessa europea non fallisce l'obiettivo minimo prefissato e conquista la sua seconda finale olimpica. In finale anche Derkach nel triplo donne e la 4x400 mista azzurra

© Grana/Fidal

Nella prima serata delle gare di atletica in pista delle Olimpiadi di Parigi, Nadia Battocletti, due volte oro europeo ai recenti campionati di Roma sia sui 10000 che sui 5000 metri, vola nella finale di quest'ultima disciplina con una prova autorevole in semifinale dove chiude al terzo posto con il tempo di 14'57"65 senza nessun patema, e proverà, nell'atto conclusivo della serata di lunedì 5 agosto alle 21.10, a migliorare il settimo posto conquistato nei giochi di Tokyo 2021, non dimenticando come la mezzofondista azzurra sarà poi certamente impegnata nella finale diretta dei 10000 metri alle 20,55 di venerdì 9 agosto.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Sono molto felice di come ho gestito la gara perché purtroppo ho sempre qualche problema fisico, in particolare ho un dolore al calcagno che incide poi sul tendine di Achille, ma ho fatto un grandissimo lavoro con il mio staff medico e il mio mental coach, per cui mi sono imposta in gara di non pensarci quando anche avessi sentito qualche fastidio. Un grande ringraziamento a tutti e in particolare alla mia famiglia che mi sorregge in ogni istante della mia vita".

Nella seconda semifinale non ce la fa invece a superare il turno l'altra azzurra Federica Del Buono, di fatto a 29 anni al suo debutto olimpico, che finisce al traguardo in sedicesima posizione con 15'15"54, ma la sua avventura a cinque cerchi non termina certo oggi in quanto sarà alla partenza della sua disciplina preferita, i 1500 metri, le cui batterie saranno dalle 10,05 di martedì 6 agosto.

Nelle qualificazioni del triplo donne bella prova della campionessa italiana Dariya Derkach, che ottiene la qualificazione alla finale di domani sera 3 agosto dalle 20.20, con la misura esatta richiesta di 14.35, mentre l'altra azzurra in gara Ottavia Cestonaro viene eliminata con la ventiseiesima misura di 13,63, ma va evidenziata come per la saltatrice italiana sia stato già un successo la partecipazione alla sua prima Olimpiade, in quanto a meno di sei mesi dall’intervento per l’infortunio al tendine del bicipite femorale.

© Grana/Fidal

La staffetta mista italiana 4x400, argento ai recenti europei di Roma a giugno, composta da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione, ottiene il passaggio diretto alla finale delle 20,55 di domani sera nella seconda semifinale, chiudendo al terzo posto in 3'11"59, mentre nella prima la squadra degli Stati Uniti vince realizzando il nuovo primato del mondo di 3'07"41 in una disciplina peraltro relativamente giovane.

Nella terza batteria degli 800 donne, ottima prestazione di Eloisa Coiro che però è sfortunatissima in quanto, pur realizzando il proprio personale di 1'59"19, subisce un contatto con un'avversaria che la frena e finisce al quarto posto, non accedendo quindi alle semifinali che potrà però conquistare con la prova di ripescaggio di domani mattina alle 11.10, così come l'altra mezzofondista azzurra Elena Bellò settima nella sua sesta serie in 1'59"98.