Arese si qualifica per le semifinali dei 1500 con grande autorità

PARIGI 2024

Nella prima disciplina in pista degli atleti italiani bella impressione destata del primatista italiano. Anche Dosso qualificata per le semifinali dei 100 donne

© Colombo/FIDAL Nelle batterie dei 1500 metri maschili che ha visto il debutto degli atleti italiani nella prima giornata in pista delle gare di atletica delle Olimpiadi, che si disputano nello Stade de France di Parigi, passa il turno il primatista italiano all'aperto Pietro Arese chiudendo nella seconda serie al terzo posto in 3'35"30, mentre sono momentaneamente eliminati sia il primatista nazionale al coperto Ossama Meslek ultimo nella prima serie in 3'39"96, che Federico Riva penultimo nella terza serie in 3'41"78, ma entrambi potranno provare a riscattarsi nei ripescaggi, la grande novità di questi giochi per le discipline dai 200 ai 1500 metri, che saranno domani sera 3 agosto dalle 19,15.

Veramente ottima l'impressione destata da Arese che ha controllato tutta la gara rimanendo sempre nelle prime posizioni e, sul rettilineo finale, non si è assolutamente fatto intimidire dal tentativo di ritorno di altri atleti dietro di lui per ottenere un agevole passaggio di turno, mentre gli altri due italiani non sono certamente sembrati nella loro miglior giornata, mollando totalmente la spinta nel finale, ma probabilmente già pensando alla gara di domani sera, dei ripescaggi, dove proveranno a giocarsi ogni residua possibilità.

Fra i due grandi favoriti per la vittoria finale si sono mostrati in eccellente condizione, sia il campione del mondo di Budapest 2023, il britannico Josh Kerr, vincitore senza problemi in 3'35"83 della prima batteria, che il norvegese Jacob Ingebrigtsen che ha letteralmente scherzato nella sua terza serie, dove è arrivato terzo in 3'37"04 facendosi superare alla fine dopo una gara condotta dall'inizio ampiamente in testa.