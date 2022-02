Sci, Paris amaro: "Ho fatto fatica, non era il mio momento"

Olimpiade negativa per Dominik Paris che sperava in una reazione d'orgoglio nel Super G. Prestazione che non è arrivata con la ventunesima posizione a 2 secondi e 68 centesimi dal vincitore Mayer. Amarezza per l'azzurro dopo aver tagliato il traguardo: "Il Super G non è mai andato troppo bene quest’anno, speravo arrivasse un buon momento per cambiare marcia ma non è arrivato. Ho fatto fatica oggi, c’era tanta curva e poco spazio, sicuramente il tracciato non era ottimale per me", le parole alla Rai.