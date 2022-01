Sci alpino, il segreto di Dominik Paris: "La musica metal mi dà la carica"

PECHINO 2022

Lo sciatore svela uno dei suoi segreti in vista delle Olimpiadi di Pechino

Il cammino di Dominik Paris verso Pechino 2022 è stato costellato di successi e tante gare soddisfacenti, ma non sono mancati anche dei bassi che hanno fatto dubitare il campione di Merano. A 32 anni e con due Olimpiadi alle spalle, Paris cercherà di centrare la prima medaglia a cinque cerchi in carriera sfruttando il suo segreto per caricarsi: la musica metal. Non solo veloce sulle piste, lo sciatore è infatti musicista di un gruppo heavy metal, genere che lo carica tanto.

Come raccontato più volte, per Paris il metal è un genere che si avvicina molto a quello che si vede in pista durante la discesa. "Mi sono appassionato alla musica Metal perché è un po’ un genere che va di pari passo con la discesa. Anche li ci vuole aggressività, una certa sensibilità e soprattutto velocità" ha raccontato a Eurosport.

A Pechino sarà tempo di centrare una medaglia e Paris sa che potrebbe essere una delle ultime chiamate della sua carriera: "Cerco di avere sempre tutto sotto controllo, ma certe volte bisogna prendersi il rischio per potersi migliorare”.