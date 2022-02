Pechino 2022: prima medaglia per l'Italia, argento per la Lollobrigida

Primo giorno di Olimpiadi invernali e prima medaglia per l'Italia. A Pechino, nel pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida ha conquistato la medaglia d'argento nei 3000 metri con il tempo di 3'58"06. Una prova super per l'azzurra che è stata battuta solo dall'olandese Schouten (3'56"93 e record olimpico), con lei in batteria e grande favorita della vigilia. Bronzo per il Canada con la Weidemann.