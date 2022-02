Pechino 2022, la portabandiera Michela Moioli sbarca in Cina

VERSO PECHINO 2022

La regina dello snowboard è arrivata a Pechino con un volo da Malpensa in compagnia di altre azzurre

Michela Moioli, la portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, è arrivata in queste ore in Cina con un volo partito da Malpensa. La regina dello snowboard, che ha ricevuto l'incarico dopo l'infortunio di Sofia Goggia, è atterrata nella capitale cinese insieme alle azzurre Marta Bassino e Federica Brignone, oltre che lo snowboardista Omar Visintin. Col suo arrivo parte quindi il countdown alla cerimonia d'apertura, prevista venerdì 4 febbraio alle 13 italiane. Getty Images

Oro a Pyeongchang 2018, Moioli è pronta a lottare per un'altra medaglia anche ai Giochi di Pechino. L'azzurra arriva alla rassegna dei cinque cerchi galvanizzata dal successo della tappa di Cortina di Coppa del mondo che l'ha vista trionfare al fotofinish davanti alla francese Chloe Trespeuch, la campionessa in carica Charlotte Banks e l'austriaca Pia Zerkhold.

Moioli, come sempre, ha documentato il viaggio verso Pechino via social. Dalla partenza all'arrivo, l'atleta bergamasca ha fotografato e ripreso i momenti salienti e ora, come scritto su Instagram, parte l'attesa per l'avvio ufficiale delle Olimpiadi invernali di Pechino.