Pechino 2022, la grande notte di Sofia Goggia: il programma del 15 febbraio

IL CALENDARIO OLIMPICO

E' il giorno della discesa libera femminile ma anche della staffetta maschile di biathlon: ecco tutti gli azzurri in gara

Ci siamo, è la notte di Sofia Goggia. Martedì 15 febbraio, undicesima giornata di Pechino 2022, la sciatrice bergamasca è impegnata, assieme a Elena Curtoni, Nadia Delago e Nicol Delago) nella discesa libera femminile. Occhi anche sul biathlon, con la staffetta maschile, e sulla combinata nordica. Senza dimenticare bob e curling. Getty Images

Il calendario completo di MARTEDI' 15 FEBBRAIO (in grassetto gli italiani in gara, in rosso le finali)

02:05 CURLING: sessione 9 round robin uomini (ROC-Norvegia, Canada-Cina, Svizzera-USA, Svezia-Danimarca)

02:30 SNOWBOARD: prima manche finale big air donne

02:30 FREESTYLE: prima manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

02:52 SNOWBOARD: seconda manche finale big air donne

02:57, FREESTYLE seconda manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

03:15 SNOWBOARD: terza manche finale big air donne

03:24 FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne – Silvia Bertagna

04:00 SCI ALPINO: discesa libera donne – Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia

05:10 HOCKEY GHIACCIO: Slovacchia-Germania, play-off uomini

05:10 HOCKEY GHIACCIO: Danimarca-Lettonia, play-off uomini

05:30 FREESTYLE: qualificazione 1 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

06:00 SNOWBOARD: prima manche finale big air uomini

06:22 SNOWBOARD: seconda manche finale big air uomini

06:33 FREESTYLE: qualificazione 2 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

06:45 SNOWBOARD: terza manche finale big air uomini

07:05 CURLING: sessione 9 round robin donne (Cina-ROC, Svezia-Danimarca, USA-Svizzera, Gran Bretagna-Giappone)

07:30 SPEED SKATING: semifinali team pursuit donne (ROC-Giappone e Paesi Bassi-Canada)

07:52 SPEED SKATING: semifinali team pursuit uomini (Paesi Bassi-Norvegia e ROC-USA)

08:00 COMBINATA NORDICA: salto trial round trampolino grande Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08:24 SPEED SKATING: Finale D team pursuit donne (Bielorussia-Polonia)

08:30 SPEED SKATING: Finale C team pursuit donne (Norvegia-Cina)

08:43 SPEED SKATING: Finale D team pursuit uomini (Cina-Italia) – Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Alessio Trentini – i tre titolari comunicati 20 minuti prima del via)

08:49 SPEED SKATING: Finale C team pursuit uomini (Corea del Sud-Canada)

09:00 COMBINATA NORDICA: salto competition round trampolino grande Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

09:22 SPEED SKATING: Finale B team pursuit donne (perdente ROC-Giappone contro perdente Paesi Bassi-Canada)

09:28 SPEED SKATING: Finale A team pursuit donne (vincente ROC-Giappone contro vincente Paesi Bassi-Canada)

09:40 HOCKEY GHIACCIO: Rep. Ceca-Svizzera, play-off uomini

09:41 SPEED SKATING: Finale B team pursuit uomini (perdente Paesi Bassi-Norvegia contro perdente ROC-USA)

09:47 SPEED SKATING: Finale A team pursuit uomini (vincente Paesi Bassi-Norvegia contro vincente ROC-USA)

10:00 BIATHLON: staffetta 4×7,5 km uomini Italia (Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch)

11:00 PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto individuale donne

12:00 FREESTYLE: qualificazione 1 aerials uomini

12.00, COMBINATA NORDICA: fondo 10 km Gundersen individuale trampolino grande – ev. Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

12:45 FREESTYLE: qualificazione 2 aerials uomini

13:05 CURLING: sessione 10 round robin uomini (Svezia-Gran Bretagna, Italia-USA, Norvegia-Cina, ROC-Canada) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

13:15 BOB: terza manche bob a 2 uomini – Italia (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

14:10 HOCKEY GHIACCIO: Canada-Cina, play-off uomini

14:50 BOB: quarta manche bob a 2 uomini – ev. Italia (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

