Pechino 2022, il programma del 18 febbraio e gli azzurri in gara

PECHINO 2022

Cinque titoli in palio nella terzultima giornata di Giochi, occhi puntati sul biathlon

Cinque titoli olimpici in palio nella quattordicesima giornata dei Giochi di Pechino 2022. Tra prove e gare ufficiali saranno 17 gli azzurri impegnati: si comincia col bob a 4, ma gli occhi saranno puntati soprattutto sul biathlon, dove saranno impegnati prima Dorothea Wierer e poi Lukas Hofer e Dominik Windisch. Speranze anche dal freestyle ski cross, con Simone Deromedis e dallo speed skating, con David Bosa.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 18 FEBBRAIO (in rosso le finali, in grassetto gli azzurri in gara)

02.30, FREESTYLE: prima manche finale halfpipe donne

02.42, BOB: prove 5 e 6 bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

02.58, FREESTYLE: seconda manche finale halfpipe donne

03.25, FREESTYLE: terza manche finale halfpipe donne

04.45, FREESTYLE: seeding run ski cross uomini – Simone Deromedis

05.10, HOCKEY GHIACCIO: Finlandia-Slovacchia, semifinali uomini

07.00, FREESTYLE: ottavi di finale ski cross uomini – Simone Deromedis

07.05, CURLING: finale per il bronzo uomini

07.35, FREESTYLE: quarti di finale ski cross uomini – ev. Simone Deromedis

07.54, FREESTYLE: semifinali ski cross uomini – ev. Simone Deromedis

08.00, BIATHLON: 12.5 km mass start donne – Dorothea Wierer

08.10, FREESTYLE: small e big final ski cross uomini – ev. Simone Deromedis

09.30, SPEED SKATING: 1000 metri uomini – David Bosa

10.00, BIATHLON: 15 km mass start uomini – Lukas Hofer, Dominik Windisch

11.30, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma corto – Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

13.00, BOB: prima manche bob a 2 donne

13.05, CURLING: semifinali donne

14.10, HOCKEY GHIACCIO: Russia-Svezia, semifinali uomini

14.30, BOB: seconda manche bob a 2 donne