Pechino 2022, Goggia e Nadia Delago da favola in discesa: argento e bronzo

discesa libera

Oro alla svizzera Corinne Suter sulla pista di Yanqing: le due azzurre sul podio, mai successo in discesa libera

Podio da favola nella discesa libera femminile sulla pista di Yanqing ai Giochi di Pechino 2022. Secondo posto per Sofia Goggia, 23 giorni dopo l'infortunio di Cortina, e terzo per Nadia Delago, all'esorido olimpico. L'Italia porta così a casa un argento e un bronzo. L'oro va alla svizzera Corinne Suter, campionessa del mondo in carica. Goggia da brividi: è argento in discesa

































































Ultime gallery Vedi tutte

Non era mai successo che due italiane finissero sul podio olimpico in discesa libera (era successo solo in SuperG). E Sofia Goggia ha sfiorato il miracolo sportivo, in una gara che è stata posticipata di 30 minuti a causa del vento: perfetta la sua discesa in 1:32:03. La bergamasca è scesa col pettorale numero 13, lo stesso che aveva a Cortina il 23 gennaio, quando la caduta nel SuperG di Coppa del mondo le aveva causato la distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Una diagnosi che poteva costarle i Giochi di Pechino ma Sofia ha voluto a tutti i costi difendere l'oro di PyeongChang del 2018.

L’unica donna ad aver vinto due ori olimpici in discesa alle Olimpiadi, peraltro consecutivi nel 1994 e 1998, è stata la tedesca Katja Seizinger. E la Goggia ci è andata vicino con una discesa in cui ha spinto e non si è risparmiata nonostante una condizione ben lontana dalla perfezione. Perfetta lo è stata invece la svizzera Corinne Suter, campionessa del mondo in carica, che ha fermato il cronometro sull'1:31:87 aggiudicandosi un oro a lungo assaporato dalla Goggia e sfuggito per 16 centesimi.

Fenomenale anche Nadia Delago, classe 1997 al debutto olimpico: la sua discesa in 1:32:44 vale una medaglia di bronzo che è un biglietto da visita pazzesco per una carriera in piena rampa di lancio. Ottima anche la prestazione di Elena Curtone (1:32:87), partita col pettorale numero 1 e che ha chiuso in quinta posizione dopo aver a lungo sognato il podio. Bene anche la sorella di Nadia, Nicol Delago, che ha chiuso 11esima con 1:33:69.

Vedi anche pechino 2022 La gioia di Sofia Goggia: "Ci sono e occorre crederci. La mia sfida più grande"