Pechino 2022, Fontana: "Medaglia speciale, fa venire ancora più fame"

short track

L'Azzurra che con l'argento nella staffetta mista ha vinto il nono metallo olimpico: "Abbiamo ancora 4 eventi, vediamo di continuare così"

Nel giorno in cui scrive la storia, Arianna Fontana non si sente per nulla appagata. "Se questa medaglia mi tranquillizza? Mi sa che fa salire ancora di più la fame", ha detto l'Azzurra dopo la medaglia d’argento vinta a Pechino 2022 nella staffetta mista di short track. Per la pattinatrice di Sondrio questa è la nona medaglia olimpica che le permette di diventare l'atleta più medagliata in assoluto nello short track nella rassegna a cinque cerchi. Getty Images

"E' la prima medaglia che prendiamo, durante la stagione non siamo mai riusciti ad andare a podio anche se eravamo sempre vicini. Siccome è la nona per me, comunque ha un posticino speciale", ha detto in zona mista subito dopo la gara. "Abbiamo iniziato bene, abbiamo ancora quattro eventi, vediamo di continuare così", ha aggiunto la Fontana.

Vedi anche pechino 2022 Pechino 2022, Italia d'argento nella staffetta mista di short track: storica Fontana

"Questa medaglia come la mia nona sinfonia? E' così, è una definizione che mi piace. Ma quel che è importante è che ci dà tranquillità e ci toglie tensione per le prossime gare", ha spiegato. "Io non sono abituata a non essere l'ultima staffettista ma oggi mi sono sgolata per tifare Pietro", ha aggiunto l'azzurra, anima di una squadra composta anche da Martina e Arianna Valcepina, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Pietro Sighel, tutti saliti sul podio per la premiazione.