Pechino 2022, Italia d'argento nella staffetta mista di short track: storica Fontana

short track

Arianna Fontana (alla sua nona medaglia olimpica), Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel hanno chiuso al secondo posto dietro la Cina

Medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Pechino 2022. Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel hanno chiuso la finale a quattro alle spalle della Cina dopo le cadute di Ungheria e Canada. Per la Fontana nona medaglia olimpica in carriera: nessuno come lei nella storia di questo sport. Pechino 2022, le foto della finale d'argento della staffetta mista Getty Images

Dopo le cadute di Ungheria (terza) e Canada, Pietro Sighel ha tentato fino all'ultimo centimetro di strappare la vittoria alla Cina padrona di casa. Con questo argento Arianna Fontana diventa l'atleta più medagliata in assoluto nello short track nella rassegna a cinque cerchi con nove medaglie complessive ottenute. In Italia, negli sport invernali, solo Stefania Belmondo ha fatto meglio di lei, con 10 medaglie Olimpiche. Non solo: a segno in 5 Olimpiadi su 5, raggiunge Gabriella Paruzzi (5), mentre il primato assoluto negli sport bianchi spetta ad Armin Zoeggeler, con 6 podi in 6 Giochi.



