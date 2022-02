Olimpiade Pechino 2022: Fischnaller vince il bronzo nello slittino

SLITTINO

L'azzurro chiude alle spalle degli irraggiungibili Ludwig e Kindl precedendo Loch: è la terza medaglia italiana della spedizione

Arriva dallo slittino la terza medaglia dell'Italia all'Olimpiade invernale di Pechino 2022: Dominik Fischnaller, infatti, conquista il bronzo davanti a Felix Loch chiudendo con il tempo complessivo di 3'49"686, che consente alla spedizione azzurra di ritrovare un risultato che mancava da otto anni. Ad aggiudicarsi l'oro è il tedesco Johannes Ludwig con il tempo di 3'48"735, argento per l'austriaco Wolfgang Kindl (+0"160). Fischnaller cancella Pyeongchang: è bronzo





























































Ultime gallery Vedi tutte

Il rimpianto e la delusione del quarto posto di Pyeongchang 2018 per soli 2 millesimi sono solo un lontano ricordo: Dominik Fischnaller non tradisce e conquista il bronzo nello slittino, regalando all'Italia la terza medaglia dell'Olimpiade invernale di Pechino 2022. Il 28enne di Bressanone chiude infatti sul gradino più basso del podio dopo la quarta ed ultima manche, prima della quale l'azzurro era già vicinissimo a quella medaglia che mancava da Sochi 2014, quando a conquistarla fu Armin Zoeggler.

Già in mattinata, Fischnaller era vicinissimo a mettersi al collo la sua prima medaglia olimpica, visto che dopo gli irraggiungibili Ludwig (che lo aveva beffato a Pyeongchang) e Kindl era riuscito a tenersi alle spalle Kristers Aparjods e Felix Loch (oro a Sochi 2014) con il momentaneo tempo di 2'52"266: un vantaggio di 94 centesimi nei confronti del lettone e di 127 rispetto al tedesco.

E proprio nella quarta ed ultima manche, Aparjods commette una serie di errori che non gli consentono di avvicinarsi all'italiano, mentre Loch deve accontentarsi del quarto posto. Dominik Fischnaller, invece, è bravissimo ad aumentare il distacco e guadagnarsi il gradino più basso del podio con il tempo di 3'49"686, conquistando il bronzo. Oro al tedesco Ludwig Johannes (3'48"735), che batte per 160 millesimi l'austriaco Wolfgang Kindl. L'altro italiano Leon Felderer, invece, chiude undicesimo (+3"105) sfiorando la top 10 e arrendendosi a Repilov, nono, e Pavlichenko, decimo.

"QUATTRO ANNI DURI, MEDAGLIA ANCHE PER MIO CUGINO"

"Questa medaglia ha tanto valore per me. Gli ultimi quattro anni sono stati difficili. Nel 2018 è mancato così poco al podio. Ora sono contento di aver conquistato la medaglia". Queste le parole dello slittinista azzurro Dominik Fischnaller, a Raisport, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo.

"La positività al Covid di mio cugino Kevin? Sono stati giorni duri. Ho fatto la medaglia anche per mio cugino. Spero esca presto dal Covid", ha aggiunto. "Il tecnico Zoegeller è molto importante per me e per tutta la squadra, è stato fatto un buon lavoro durante l'estate, mi hanno costruito una nuova slitta. La dedica va alla mia famiglia ma anche a me stesso. Sono stati quattro anni duri e ci ho creduto. Da terra mi sono rialzato", ha concluso.