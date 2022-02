Moioli: "Volevo l'oro, ma mi sono preso la mia rivincita"

Michela Moioli voleva riscattare la delusione della gara individuale con l'oro in quella a squadr, ma il secondo posto non è così male. "Ci ho creduto per l'oro, ma la Jacobellis era più veloce, è stata bravissima. Ho voluto dare tutto per Omar e per la squadra. Lui mi ha trascinata, era sereno, mentre io più tesa. L'ho seguito in tutto e per tutto e mi ha motivata", ha detto la campionessa bergamasca.