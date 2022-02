Fontana dolce-amara: "Giochi da incorniciare, ma non posso fare altri 4 anni così"

DOPO L'ARGENTO NEI 1500

Dopo l'argento nei 1500 che l'ha incoronata come l'italiana più medagliata di sempre ai Giochi, le prime dichiarazioni di Arianna Fontana sono dolci-amare. "E' la migliore Olimpiade della mia vita - ha dichiarato la campionessa dello short track -. Dopo Sochi sono arrivata a PyeongChang e mi sono detta 'sara' difficile fare meglio'. E ho fatto meglio. Sono arrivata qui, e ho fatto meglio di PyeongChang. Sono sicuramente dei Giochi da incorniciare". "Milano-Cortina? Sarebbe un sogno esserci perché ho iniziato a Torino, concludere a Milano sarebbe il cerchio perfetto - ha aggiunto -. Però altri quattro anni così io non li posso fare, vedremo se cambierà qualcosa, se ci saranno le basi giuste per poter continuare ed esserci come atleta". Getty Images

"E' successo davvero di tutto, anche questa finale è stata una bella finale, sono contenta di esserci stata. Non so cosa aggiungere in questo momento - ha continuato l'azzurra -. Le lacrime? Ho tante emozioni che adesso posso lasciare andare. Ho dovuto trattenere tante cose nei prossimi giorni avrò modo di rilasciare tutto quello che ho dentro".

In polemica con la Federghiaccio, nemmeno nel momento della gloria per la medaglia appena conquistata Arianna Fontana abbassa la guardia. "Ricomporre i dissidi? Non so, dopo l'uscita del presidente Gios che ha detto 'faremo di tutto per avere Arianna Fontana a Cortina però sotto le nostre regole federali e il nostro sistema'... - ha spiegato la pattinatrice di Sondrio -. Diciamo che io me ne sono dovuta andare per poter essere qui e fare quello che ho fatto". "Non sono stata sotto le loro regole e il loro sistema, perché sapevo che non poteva funzionare. Mettere già quel puntino non mette delle buone speranze", ha aggiunto Fontana.

Poi ancora una stoccata anche alla staffetta maschile italiana, accusata nei giorni scorsi dalla campionessa azzurra di averla presa di mira negli anni passati. "I maschi li ho gia' perdonati, era solo uno che ha continuato ad attaccarmi sul ghiaccio - ha concluso Arianna -. Tutti fanno errori, le cose io le ho perdonate da tempo, ma non dimentico. Se e' uno dei quattro della staffetta che ha vinto il bronzo oggi? Sì".