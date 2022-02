Pechino 2022: altra gioia nello short track, argento per Fontana

SHORT TRACK

Medaglia olimpica numero 11 nella sua carriera, la terza in questa Olimpiade: superata l’olandese Schulting

E fanno 11. Arianna Fontana arricchisce sempre più la sua collezione di medaglie olimpiche aggiungendo l’argento sui 1.500 metri di short track a Pechino 2022. Terzo podio in questa edizione per l'azzurra, che da adesso è l’atleta donna italiana che detiene in solitaria il maggior numero di podi ai Giochi: superata Stefania Belmondo. Oro per la coreana Choi. Il bronzo va a Schulting, 3 millesimi dietro alla Fontana. Short track, Fontana argento nei 1500 Getty Images

Si chiude ufficialmente il programma dello short track a Pechino. Questa disciplina conclude l’edizione olimpica 2022 con una doppia gioia per l’Italia. Dopo la staffetta maschile odierna, sono quindi quattro le medaglie dei nostri portacolori, per una spedizione azzurra trionfale. E non poteva che essere Arianna Fontana a chiudere il cerchio di questi Giochi con la medaglia d’argento sui 1.500 metri. Medaglia numero 3 in questa edizione per una fantastica atleta lombarda, che si è presa la soddisfazione di battere per 3 millesimi ancora l’olandese Schulting, sfruttando uno sbilanciamento dell’olandese, che si deve accontentare del bronzo. Ma non solo: perché per lei si tratta del podio olimpico in carriera numero 11. Una campionessa infinita, ora ufficialmente l’italiana che detiene in solitaria il maggior numero di medaglie ai Giochi: staccata Stefania Belmondo, ferma a quota 10. A quattro giorni dalla fine, per l’Italia questa è la 15esima medaglia della spedizione di Pechino 2022: superata Albertville 1992. Solo a Lillehammer 1994 gli azzurri sono riusciti a fare meglio.

FONTANA: "UN AZZURRO DELLA STAFFETTA MI HA ATTACCATO"

"I maschi li ho già perdonati, era solo uno che ha continuato ad attaccarmi sul ghiaccio. Tutti fanno errori, le cose io le ho perdonate da tempo, ma non dimentico. Se è uno dei quattro della staffetta che ha vinto il bronzo oggi? Sì". Lo ha detto la pattinatrice Arianna Fontana, che nei giorni scorsi ha rivelato di esser stata presa di mira dagli atleti maschi della nazionale italiana negli anni passati, parlando in zona mista subito dopo aver vinto l'argento nei 1500 metri di short track ai Giochi di Pechino 2022.