Lesione del crociato per Flora Tabanelli: Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 a rischio per la giovane emiliana

Flora Tabanelli in cima al mondo a 17 anni: è oro nel Big Air, storico traguardo per l'Italia
La 17enne modenese sarà sottoposta a un trattamento di fisioterapia prima di decidere l'eventuale partecipazione ai Giochi
La corsa contro il tempo non sarà facile da vincere, ma Flora Tabanelli potrebbe rientrare in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La 17enne modenese è caduta durante un allenamento a Stubai (Austria) riportando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
La campionessa di ski freestyle è stata sottoposta a una risonanza magnetica e alla visita approfondita da parte della Commissione medica della FISI, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che hanno mostrato la rilevanza dell'infortunio, costringendo l'atleta a uno stop in vista dell'inizio della stagione.
Considerata la corsa verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Tabanelli sarà sottoposta a una fase di riabilitazione al J|medical di Torino che sarà fondamentale per confermare o meno la presenza dell'atleta emiliana ai Giochi. In base alle risposte che il ginocchio fornirà ai medici dopo la prima fase riabilitativa, sarà possibile procedere con una ulteriore riabilitazione più specifica e mirata a prendere parte alle Olimpiadi, senza nessun rischio e nella massima sicurezza per l’atleta come riportato dalla FISI. Qualora gli esiti fossero negativi, si procederà con un intervento chirurgico.
