Lesione del crociato per Flora Tabanelli: Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 a rischio per la giovane emiliana

Considerata la corsa verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Tabanelli sarà sottoposta a una fase di riabilitazione al J|medical di Torino che sarà fondamentale per confermare o meno la presenza dell'atleta emiliana ai Giochi. In base alle risposte che il ginocchio fornirà ai medici dopo la prima fase riabilitativa, sarà possibile procedere con una ulteriore riabilitazione più specifica e mirata a prendere parte alle Olimpiadi, senza nessun rischio e nella massima sicurezza per l’atleta come riportato dalla FISI. Qualora gli esiti fossero negativi, si procederà con un intervento chirurgico.