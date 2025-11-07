Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
milano cortina 2026
SKI FREESTYLE

Lesione del crociato per Flora Tabanelli: Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 a rischio per la giovane emiliana

La 17enne modenese sarà sottoposta a un trattamento di fisioterapia prima di decidere l'eventuale partecipazione ai Giochi

di Redazione
07 Nov 2025 - 10:42

La corsa contro il tempo non sarà facile da vincere, ma Flora Tabanelli potrebbe rientrare in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La 17enne modenese è caduta durante un allenamento a Stubai (Austria) riportando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. 

La campionessa di ski freestyle è stata sottoposta a una risonanza magnetica e alla visita approfondita da parte della Commissione medica della FISI, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che hanno mostrato la rilevanza dell'infortunio, costringendo l'atleta a uno stop in vista dell'inizio della stagione.

Considerata la corsa verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Tabanelli sarà sottoposta a una fase di riabilitazione al J|medical di Torino che sarà fondamentale per confermare o meno la presenza dell'atleta emiliana ai Giochi. In base alle risposte che il ginocchio fornirà ai medici dopo la prima fase riabilitativa, sarà possibile procedere con una ulteriore riabilitazione più specifica e mirata a prendere parte alle Olimpiadi, senza nessun rischio e nella massima sicurezza per l’atleta come riportato dalla FISI. Qualora gli esiti fossero negativi, si procederà con un intervento chirurgico. 

Flora Tabanelli in cima al mondo a 17 anni: è oro nel Big Air, storico traguardo per l'Italia

1 di 7
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

flora tabanelli
Notizie del giorno
Vedi tutti
Football Business Forum
13:56
Football Business Forum
Le magie di Samardzic
13:34
Atalanta, le magie di Samardzic
13:53
Elkann non molla la Juve: "Pienamente impegnati, orgogliosi di essere da oltre un secolo azionisti di controllo"
13:52
Milano-Cortina, Sala: "Ok extracosti, ora coinvolgiamo cittadini"
13:51
Ritorno in Champions e cessione di calciatori: il bilancio della Juve fa scendere le perdite a 58 mln di euro