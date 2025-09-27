Sport e inclusione: la partnership di P&G e Fondazione Milano Cortina 2026

«La missione di Procter & Gamble è chiara: migliorare la qualità della vita delle persone oggi e per le generazioni future. Siamo determinati a perseguire questo obiettivo non solo attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi, ma anche con iniziative concrete di sostenibilità ambientale e sociale che coinvolgono l’intero ecosistema in cui operiamo, dai nostri partner commerciali ai nostri marchi. Così ha dichiarato Paolo Grue, Presidente e Amministratore Delegato di P&G in Italia. Con il programma “Campioni Ogni Giorno”, e grazie alla collaborazione con partner di indubbia competenza, stiamo realizzando in Italia azioni tangibili per favorire l'accesso allo sport ai giovani con disabilità. Vogliamo stimolare uno stile di vita sano e promuovere pari opportunità, inclusione e socializzazione per tutti. Siamo particolarmente orgogliosi di aver supportato l'iniziativa di mappatura promossa dalla Fondazione Milano Cortina 2026, all’interno del programma “Adaptive Winter Sports”, realizzato da Lo Spirito di Stella ETS. Questo progetto ha l’obiettivo di fornire, attraverso criteri oggettivi, una valutazione del grado di accessibilità delle strutture ricettive e degli impianti nei luoghi in cui si svolgeranno i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Inoltre, con il nostro marchio Dash, che quest’anno celebra 60 anni di storia, abbiamo il piacere di donare 84 sedie a ruote. La nostra speranza è che queste donazioni possano permettere a persone con disabilità, di qualsiasi età, di godere appieno dei momenti di serenità, convivialità e socialità che solo le giornate sulla neve possono offrire», ha concluso Paolo Grue, Presidente e Amministratore Delegato di Procter & Gamble Italia.