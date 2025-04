Milano-Cortina 2026, lo sci italiano in ansia per Bormio: "Non sappiamo se avremo la discesa in Coppa del Mondo"

Chi sa perfettamente cosa significhi infortunarsi e tornare subito vincente è Sofia Goggia che ha voluto salutare la collega prima di fare il punto sulla sua stagione: "Un messaggio a Federica Brignone? Ci siamo sentite subito quel giorno in cui si è fatta male, avevo chiamato il dottore della Federazione che era ai Campionati Italiani per chiedere informazioni su di lei. Erano insieme all'ospedale di Trento, quindi me l'ha passata. Io poi l'ho anche ribadito in un messaggio che mi piacerebbe poterci essere visto purtroppo l'esperienza che ho accumulato negli anni, però sicuramente con il suo staff avrà fatto delle scelte migliori per un percorso riabilitativo che sarà sicuramente al top. A mio parere il suo infortunio è molto grave, però se riuscisse a guarire bene e a mettere gli sci a dicembre ha tutto il tempo per preparare al top le Olimpiadi - ha sottolineato la 32enne di Astino -. Per me è stata un'ottima stagione perché sono tornata a livello altissimo su tre discipline, cosa che non accadeva dalla stagione 2016/17. Sono mancati alcuni acuti per pochi centesimi, ma, contando con il poco allenamento che ho avuto nelle gambe e avendo rimesso gli sci a novembre, direi che è andata bene. L'esser tornata subito a Beaver Creek e vincere è stata un'arma a doppio taglio perché nella mente delle persone è stata cancellata l'idea che stavo tornando da un infortunio così importante. Ho avuto alti e bassi, ma il terzo posto in generale mi dà fiducia verso il prossimo anno".