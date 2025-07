Milano-Cortina 2026, il CIO critica le scelte del governo: "Non volevamo una nuova pista da bob, ma si sono presi la responsabilità"

Realizzare i Giochi Invernali non è come "organizzare la Fiera della Fonduta", motivo per cui le difficoltà vanno messe in conto. A esserne sicuro è il direttore esecutivo delle Olimpiadi Christophe Duby che promuove Milano-Cortina 2026 a pochi mesi dal via. Il rappresentante del CIO non ha nascosto le complicazioni emerse soprattutto per la realizzazione dello Sliding Center di Cortina d'Ampezzo, tuttavia il resto sembra procedere al meglio.