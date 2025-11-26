Milano-Cortina 2026, Dominik Paris vuole conquistare una medaglia sulla Stelvio: "Sarà una battaglia fra pista e uomo"

Dominik Paris è in attesa di scoprire se sarà di scena a Copper Mountain dopo la botta alla caviglia subita in allenamento, tuttavia il 36enne della Val d'Ultimo non ha alcuna intenzione di mollare in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il fuoriclasse dei Carabinieri è consapevole di avere la grande occasione di gareggiare sulla Stelvio di Bormio dove ha già vinto sei volte in discesa libera e una in supergigante, tuttavia i Giochi sono qualcosa di diverso e conquistare una medaglia sarà tutt'altro che scontato.