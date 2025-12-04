"Verso l'Eccellenza Paralimpica", Italia e Stati Uniti si preparano fianco a fianco ai Giochi di Milano-Cortina 2026

L'appuntamento, organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con il Consolato degli Stati Uniti, è stato un'occasione per fare il punto in vista della rassegna a cinque cerchi che rappresenterà un nuovo faro per il futuro dei Giochi: "Come Regione ci siamo candidati per lasciare legacy in futuro e a livello paralimpico stiamo facendo in modo che tutte le strutture possano essere disponibili per gli atleti e per tutte le persone diversamente abili. Non a caso siamo riusciti a rendere disponibile anche l'Arena di Verona che è un monumento storico - ha spiegato il governatore della Lombardia Attilio Fontana -. L'altra legacy fondamentale è quella immateriale, puntando a coinvolgere più persone possibili nell'attività sportiva e ricordando come nella nostra società non ci siano diversità, ma abilità differenti".