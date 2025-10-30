Logo SportMediaset

LA DECISIONE

Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Chiara Mazzel e René De Silvestro saranno i portabandiera per l'Italia

Il Comitato Italiano Paralimpico ha annunciato la decisione di assegnare il compito ai due sciatori in vista della Cerimonia d'Apertura in programma a Verona il 6 marzo 2026

di Marco Cangelli
30 Ott 2025 - 12:15

Non mancano cento giorni, qualcosina in più, eppure l'inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 appare sempre più vicino. Il Comitato Paralimpico Italiano (CIP) ha così deciso di annunciare i suoi portabandiera nel corso della Cerimonia d'Apertura in programma a Verona il 6 marzo 2026. A rappresentare l'Italia saranno Chiara Mazzel e René De Silvestro, impegnati entrambi nello sci alpino.

Un percorso diverso per la 29enne di Cavalese e il coetaneo di San Vito di Cadore con l'azzurra che ha conquistato tre ori e due argenti insieme alla guida Fabrizio Casal nella categoria B2 dedicata agli atleti ipovedenti, mentre il collega si è già distinto nel sitting dove ha già conquistato un argento e un bronzo alle Paralimpiadi di Pechino 2022. 

"Chiara e René sono l’anima del nostro movimento. Rappresentano due storie di forza, di passione e di orgoglio che raccontano cosa significhi essere atleti paralimpici. Portare la bandiera italiana a Milano Cortina sarà per loro un riconoscimento meritato e per tutti noi un motivo di profonda emozione - ha spiegato il presidente del CIP Giunio De Sanctis -. Sappiamo bene quanto siano grandi le difficoltà che, soprattutto negli sport invernali, gli atleti con disabilità devono affrontare, e proprio per questo non era scontato riuscire a garantire una rappresentanza di genere. Invece avremo due grandi campioni che, pur appartenendo alla stessa disciplina, lo sci alpino, rappresentano disabilità diverse e incarnano perfettamente il valore delle pari opportunità. Sono certo che sapranno trasmettere al mondo intero la bellezza e la potenza dei valori paralimpici“.

paralimpiadi
portabandiera
milano-cortina 2026
de silvestro
