Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
milano cortina 2026
VERSO LE OLIMPIADI

Milano-Cortina, Sala: "Mancano 100 giorni e siamo in tempo"

Il sindaco: "Stiamo gestendo tema degli extra costi"

di Redazione
29 Ott 2025 - 09:59

Mancano 100 giorni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e "siamo in tempo. A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di Santa Giulia e il Villaggio olimpico, che sono nei tempi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5.

"Abbiamo il problema degli extra costi che stiamo gestendo con fatica ma dopo la lezione di Expo sono abbastanza tranquillo ha aggiunto -, dove tutto poi si allinea". La cerimonia di inaugurazione si terrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro, che in futuro verrà demolito per fare spazio al nuovo stadio di Inter e Milan. "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano - ha aggiunto Sala -. Le olimpiadi è la prima volta che arrivano a Milano e la quarta in Italia quindi mi sembra un bel passaggio per San Siro".

Infine la cerimonia olimpica di apertura che sarà curata da Marco Balich, "è molto esperto, una sicurezza e sarà una bella cerimonia", ha concluso il sindaco.

milano-cortina
sala
Notizie del giorno
Vedi tutti
10:39
Icardi, l'agente avverte il Galatasaray: "Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte"
10:21
Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia
10:00
Debutta la BYD che costa meno di 15 mila euro, arriverà anche in Europa?
09:59
Milano-Cortina, Sala: "Mancano 100 giorni e siamo in tempo"
09:59
Il Napoli guarisce anche dal mal di trasferta: Conte festeggia al meglio le 250 panchine in Serie A