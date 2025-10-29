Milano-Cortina, Sala: "Mancano 100 giorni e siamo in tempo"

Il sindaco: "Stiamo gestendo tema degli extra costi"di Redazione
Mancano 100 giorni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e "siamo in tempo. A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di Santa Giulia e il Villaggio olimpico, che sono nei tempi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5.
"Abbiamo il problema degli extra costi che stiamo gestendo con fatica ma dopo la lezione di Expo sono abbastanza tranquillo ha aggiunto -, dove tutto poi si allinea". La cerimonia di inaugurazione si terrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro, che in futuro verrà demolito per fare spazio al nuovo stadio di Inter e Milan. "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano - ha aggiunto Sala -. Le olimpiadi è la prima volta che arrivano a Milano e la quarta in Italia quindi mi sembra un bel passaggio per San Siro".
Infine la cerimonia olimpica di apertura che sarà curata da Marco Balich, "è molto esperto, una sicurezza e sarà una bella cerimonia", ha concluso il sindaco.