Milano-Cortina, Sala: "Mancano 100 giorni e siamo in tempo"

"Abbiamo il problema degli extra costi che stiamo gestendo con fatica ma dopo la lezione di Expo sono abbastanza tranquillo ha aggiunto -, dove tutto poi si allinea". La cerimonia di inaugurazione si terrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro, che in futuro verrà demolito per fare spazio al nuovo stadio di Inter e Milan. "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano - ha aggiunto Sala -. Le olimpiadi è la prima volta che arrivano a Milano e la quarta in Italia quindi mi sembra un bel passaggio per San Siro".