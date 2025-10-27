"100 giorni a Milano-Cortina", il monito di Malagò: "Preferisco vincere dieci ori che venticinque medaglie"

"Nella storia dei grandi eventi sportivi la nazione ospitante ha sempre due obiettivi: organizzare i Giochi al meglio sotto ogni punto di vista e, parallelamente, ottenere risultati sportivi all'altezza. Ci sono stati casi come i Mondiali di calcio in Italia del 1990: fu fatto un lavoro straordinario, ma la sconfitta in semifinale a Napoli lasciò un retrogusto amaro che in parte offuscò anche l'organizzazione - ha spiegato Malagò parlando anche sulla presenza degli atleti russi e bielorussi ai Giochi -. Il CIO ha trovato un compromesso che consente agli atleti russi e bielorussi di partecipare a livello individuale, ma non con la divisa né con l'inno russo, e non se fanno parte delle forze armate o di un team nazionale. Poi sta alle singole federazioni decidere. C'è una linea dell'esecutivo e deve essere coerente. La Russia ha cominciato la guerra esattamente il giorno della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Pechino, e quando accadde fu un terremoto perché uno dei capisaldi del movimento olimpico è la tregua olimpica".