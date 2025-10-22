La FIS dice no ai russi a Milano-Cortina 2026: escluso anche lo status di Atleti Individuali Neutrali

“Il consiglio FIS è giunto alla decisione di non permettere la partecipazione degli atleti di Russia e Bielorussia come “Atleti Individuali Neutrali” (AIN) negli eventi di qualificazione ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 - ha spiegato con un comunicato la federazione -. Lo status di AIN è stato considerato come un possibile sentiero da percorrere per consentire ai russi e ai bielorussi di competere nei Giochi olimpici, con ogni Federazione Internazionale responsabile della decisione di consentire a questi atleti di prendere parte alla fase di qualificazione”.