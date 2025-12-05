La Fiera di Milano si prepara a ospitare l'hockey olimpico: "Dopo i Giochi la trasformeremo in uno spazio per grandi eventi"

Un appuntamento che vedrà l'Italia giocarsi un posto nella massima divisione con Ungheria, Giappone, Estonia, Polonia e Lituania e che permetterà al pubblico di osservare il lavoro svolto dalla Fondazione: "Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, alcune gare si svolgeranno non in un impianto stanziale, ma in uno temporaneo all'interno di un polo fieristico. Una soluzione che ha colpito anche all'estero, soprattutto la Francia che sta pensando di applicarla per le prossime Olimpiadi Invernali - ha spiegato il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti -. L'investimento è di circa venticinque milioni di euro sia per questa pista che per l'Ice Skating Arena e ciò ci consentirà dare una flessibilità che la Fiera deve avere per diversificare il mercato nel mondo fieristico. Non aspettiamo il futuro, ma cerchiamo soluzioni".