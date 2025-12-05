La Fiera di Milano si prepara a ospitare l'hockey olimpico: "Dopo i Giochi la trasformeremo in uno spazio per grandi eventi"

La struttura verrà inaugurata con le partite dei Mondiali Under 20 Prima Divisione Gruppo B in programma dall'8 al 14 dicembredi Marco Cangelli
© Marco Cangelli
Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ormai alle porte e Fondazione Fiera Milano è pronta ad aprire gli impianti di Rho al mondo dell'hockey sul ghiaccio. La struttura ospiterà le gare dei Mondiali Under 20 Prima Divisione Gruppo B dall'8 al 14 dicembre testando la nuova pista in vista dei Giochi quando andrà in scena il torneo femminile.
Un appuntamento che vedrà l'Italia giocarsi un posto nella massima divisione con Ungheria, Giappone, Estonia, Polonia e Lituania e che permetterà al pubblico di osservare il lavoro svolto dalla Fondazione: "Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, alcune gare si svolgeranno non in un impianto stanziale, ma in uno temporaneo all'interno di un polo fieristico. Una soluzione che ha colpito anche all'estero, soprattutto la Francia che sta pensando di applicarla per le prossime Olimpiadi Invernali - ha spiegato il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti -. L'investimento è di circa venticinque milioni di euro sia per questa pista che per l'Ice Skating Arena e ciò ci consentirà dare una flessibilità che la Fiera deve avere per diversificare il mercato nel mondo fieristico. Non aspettiamo il futuro, ma cerchiamo soluzioni".
Dopo le Olimpiadi entrambe le piste cambieranno però pelle, lasciando spazio a nuove spazi dedicati all'intrattenimento e al mondo dello sport: "Per l'Ice Skating Arena abbiamo abbattuto i pilastri presenti nei padiglioni 13 e 15 e abbiamo inserito quattro travi da cento metri, creando uno spazio da 8000 persone - ha aggiunto Bozzetti -. Dopo i Giochi si trasformerà nella LiveDome che consentirà all'Italia di entrare nel circuito dei grandi eventi anche al chiuso e potendo così organizzare concerti, eventi sportivi e convegni anche d'inverno".