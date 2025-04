Milano-Cortina 2026, come sarà la torcia? Nasce "Essential", la fiaccola sostenibile che attraverserà l'Italia

Il nome dice già molto perché "Essential" è letteralmente una torcia improntata fondamentalmente su quanto basta. Il modello, realizzato dallo studio Carlo Ratti Associati insieme a Cavagna Group come partner produttivo, nasce come tributo al design italiano e punta a “eliminare il superfluo per rendere la fiamma protagonista". Con l'obiettivo di offrire un impatto ambientale minimo, le torce potranno esser ricaricate sino a dieci volte, riducendo così la produzione a soli 1500 esemplari. In grado di pesare 1.060 grammi, bombola esclusa, le fiaccole saranno composte principalmente da alluminio e ottone riciclati venendo alimentate da GPL bio, prodotto da materie prime rinnovabili, inclusi oli alimentari esausti e residui agroindustriali, all'interno della raffineria ENI di Gela. Per aumentare gli effetti speciali, alle torce sono state applicate delle pellicole in PVD che cambieranno il tradizionale colore giallo vivo a seconda dell'ambiente circostante, dal bianco della neve al blu della notte.