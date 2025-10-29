"Road to Milano Cortina 2026 - 100 giorni", il presidente Buonfiglio lancia i Giochi: "Dobbiamo vincere almeno diciannove medaglie"

"Andare alle Olimpiadi è come andare alla Scala, dove c'è un sipario, dietro c'è chi lavora fino all'ultimo e poi va in scena lo spettacolo. So quello che stanno facendo atleti, presidente federali, la Fondazione Milano-Cortina 2026 e il CONI, un lavoro che sta vedendo impegnata un'intera nazione e che ci vede al centro del quadriennio olimpico - ha spiegato Buonfiglio -. Non ci facciamo tremare i polsi, perché sappiamo che stiamo curando ogni dettaglio, in qualsiasi competizione, e dobbiamo essere consapevoli di dare il massimo di noi stessi. Nel momento poi in cui si va in gara, vengono ripagati tutti queste difficoltà".