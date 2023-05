Spalletti punge De Laurentiis: "Che resto deve dirlo a me non a voi..."

IN CONFERENZA STAMPA

Dopo la partita di Udine, l'allenatore azzurro ha punzecchiato il proprio presidente per le frasi pronunciate dopo la vittoria dello scudetto

© instagram 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Con la conquista aritmetica dello scudetto, il presidente De Laurentiis ha voluto precisare, nel discorso davanti ai tifosi al 'Maradona', che Spalletti sarà la base del futuro del Napoli. Parole che l'allenatore azzurro ha apprezzato fino a un certo punto, non risparmiandosi alcune punzecchiature al proprio presidente: "A lui dico che lo deve dire a me e non deve dirlo a voi che io resto. Lui dice sempre di volere il massimo e a questa maniera cade sempre dritto".

Vedi anche napoli scudetto 2023 Napoli, Spalletti si commuove: "Vedere i napoletani sorridere è l'emozione più grande"

"Sembra che perché lui ha parlato di scudetto a maggio io non ci credessi. Ora parla di vincere la Champions… facile così. Domandate ai giocatori cosa gli ho detto la prima volta che siamo stati tutti insieme nello spogliatoio. Eravamo arrivati terzi, secondi non conta e dovevamo vincere. Io ci credevo eccome. Ma serve tanto lavoro, non chiacchiere”, ha concluso Spalletti.

In ogni caso i due sono destinati a incontrarsi molto presto. Dopo la nottata di festa per la vittoria dello scudetto, De Laurentiis si è trasferito all'hotel Gallia di Milano dove era in programma un'importante assemblea della Lega Serie A in cui si sono affrontati i temi dei diritti tv del campionato e dei fondi di investimento. Spalletti aveva invece lasciato Udine con l'autista di De Laurentiis per poi raggiungere la squadra a Castel Volturno, dove arriverà anche il presidente, per l'incontro con i tifosi. Sarà l'occasione anche per parlare di futuro?