Leao incorona Theo Hernandez: "Il miglior terzino sinistro al mondo"

FRANCIA

Per il milanista un Mondiale da protagonista: un gol e due assist e Francia sempre vincitrice con lui in campo

Tutti pazzi per Theo Hernandez. A partire dai suoi compagni del Milan. Leao, che con il francese costituisce un binario implacabile sulla ascia sinistra, lo incorona come "il miglior terzino sinistro del mondo". Numeri alla mano, l'asso portoghese ha le sue ragioni: 5 presenze in questo Mondiale, condite da un gol (con il Marocco, il secondo più veloce messo a segno in una semifinale) e due assist, terzo difensore nella storia dei Bleus a trovare la combo “gol+assist” a un Mondiale dopo Tresor (nel 1982) e Lizarazu (nel 1998). Con lui in campo, la Francia ha perso solo in un’occasione (2-1 contro la Danimarca in Nations League). Per il resto un pareggio e 10 vittorie. Non solo decisivo, ma anche portafortuna.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Francia, Theo Hernandez: "Messi non ci fa paura" Quarti di finale con l'Inghilterra a parte, dove ha causato il rigore del possibile 2-2 per un fallo su Mount, il Mondiale di Theo Hernandez è stato esaltante. E pensare che, almeno sulla carta, Deschamps gli aveva ritagliato un ruolo da comprimario, preferendogli nel ruolo il fratello Lucas. Il destino, però, si è accanito sul calciatore del Bayern, il cui Mondiale è durato solo 13' per la rottura del legamento crociato, ma allo stesso tempo ha sorriso al milanista. Una volta entrato in campo contro l'Australia, Theo non uscirà più dal campo, se non in occasione della terza partita del girone, quella contro la Tunisia, quando Deschamps, con la qualificazione agli ottavi già in tasca, fa rifiatare qualche titolare. La fascia sinistra dei Bleus è finalmente sua, non solo in Qatar ma anche per i prossimi grandi appuntamenti internazionali. Anche quella del Milan è blindata, dopo il rinnovo fino al 2026 firmato a febbraio.