Francia, Theo Hernandez: "Messi non ci fa paura"

LE PAROLE

Il rossonero dopo il trionfo in semifinale contro il Marocco: "Serata incredibile, abbiamo fatto un mese straordinario"

© Getty Images Theo Hernandez è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Francia contro il Marocco nella semifinale dei Mondiali 2022. L'esterno del Milan ha siglato il gol che ha sbloccato la partita dopo 5', poi ha dato il suo contributo per tenere gli avversari lontani dalla porta di Lloris fino al triplice fischio: "È stata una serata incredibile - le sue parole a Rai Sport - Era una partita difficile, il Marocco ha una grande squadra. Però abbiamo vinto e ora dobbiamo pensare alla finale. Abbiamo fatto un mese straordinario, lavorando per arrivare a questo momento. Sono stanco, ma è bellissimo. Ora recuperiamo per essere al 100%. Messi? Non ci fa paura, loro hanno una squadra incredibile, ma abbiamo qualche giorno per lavorare".

DESCHAMPS: "EMOZIONE, FIEREZZA E ORGOGLIO"

Anche il ct dei transalpini, Didier Deschamps, ha commentato a caldo il traguardo conquistato: "Questa vittoria suscita emozione, fierezza e orgoglio. Oggi è stato un successo importante, anche se non è la finale. Non è mai semplice e abbiamo avuto anche fortuna, ma i giocatori sono stati ricompensati come gruppo. Domenica andremo a caccia del titolo, è meraviglioso".