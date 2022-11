Spagna, Luis Enrique avverte Ferran Torres: "Fai il gesto del ciuccio e non giochi più..."

SPAGNA

Il ct della Roja risponde a un tifoso in una diretta su Twitch. Sulla sfida alla Germania: "La vinciamo"

© Getty Images "Come reagirei se Ferran Torres esultasse con il gesto del ciuccio? Lo metterei in tribuna, non giocherebbe più". Il ct della Spagna Luis Enrique 'avverte' l'esterno del Barcellona, fidanzato con la sua primogenita Sira Martinez, rispondendo alla domanda di un tifoso sulla relazione tra la figlia e il suo giocatore durante una diretta su Twitch. "Non tornerebbe allo stadio o sul campo. Non scherziamo - ha detto ancora - E a chi gli chiede chi sia il punto di riferimento della nazionale: "Sicuramente Ferran, non potrei rispondere diversamente altrimenti mia figlia mi taglia la testa".

Poi sul confronto al Mondiale contro la Germania, in programma domani: "È la squadra più simile alla Spagna perché, come noi, cerca di giocare sempre in attacco: sarà una grande sfida". "Non mi aspettavo un debutto del genere - ha aggiunto l'ex tecnico di Roma e Barcellona sulla sconfitta dei tedeschi al debutto contro il Giappone -. In questo inizio di Mondiali ho visto molto equilibrio, con tanti risultati a sorpresa. La Germania? Hanno giocatori di livello mondiale, ma noi - ha concluso Luis Enrique - siamo convinti di poter vincere anche questa partita".