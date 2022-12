Ronaldo criticato, Calha e Demiral in coro: "Rispetto. Sempre the GOAT"

SUI SOCIAL

L'attaccante ex United al centro della critica per un Mondiale deludente, ma l'ex compagno e l'interista lo difendono: "Uno dei più grandi atleti della storia"

Il primo è stato Merih Demiral, ex compagno di CR7 alla Juventus, che subito dopo la sconfitta contro il Marocco ha twittato: "Questo non cambia nulla. Lui è il GOAT (greatest of all time, ndr) e lo sarà per sempre. Il mio eroe e l'eroe di molti di noi".

A fargli eco, su Instagram, anche il compagno di nazionale del difensore dell'Atalanta Hakan Calhanoglu: "Niente cambierà il fatto che Cristiano sia uno dei più grandi atleti della storia. Dovrebbe sempre essere rispettato. Essere al top per 16-17 anni richiede molti sacrifici", ha scritto l'interista.