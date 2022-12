Croazia, Rakitic sfotte Lukaku: "Dobbiamo ospitarlo un mese a Spalato" 

SFOTTò SOCIAL

L'ex nazionale croato deride l'attaccante dell'Inter per le tante occasioni sprecate sotto porta

Eliminato e deriso. E' quanto è successo a Romelu Lukaku. Fra le tante manifestazioni di gioia per la qualificazione della Croazia ai danni del Belgio, spicca quella di Ivan Rakitic. Il centrocampista del Siviglia ha preso in giro l'attaccante dell'Inter, ringraziandolo in modo beffardo per gli errori sotto porta di giovedì pomeriggio: "Andiamo Lukaku! Dobbiamo ospitarlo un mese a Spalato! Andiamo!", dice festante in una storia pubblicata su Instagram dal suo agente Marko Bralic.

Lukaku ha giocato solo il secondo tempo contro la Croazia, evidenziando uno stato di forma lontano dall'accettabile e sbagliando clamorosamente alcuni gol, che alla fine sono costati il Mondiale al suo Belgio. Tre le nitide occasioni gettate al vento da Lukaku: la più ghiotta un palo interno a porta vuota al 60', prima di altre due chance, di cui una clamorosa nel recupero, sfumata a pochi passi dalla porta per un errore nel controllo. Da un lato la delusione dei belgi, dall'altra la gioia dei croati. In particolare quella di Rakitic, che ha detto addio alla Nazionale dopo Euro 2020 ma ancor legatissimo al gruppo che 4 anni fa è arrivato fino in finale con la Francia ai Mondiali di Russia.