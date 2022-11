Qatar 2022, sfottò dei tifosi arabi all'Argentina di Messi: esultano come Cristiano Ronaldo

Oltre il danno... la beffa. L'Argentina di Lionel Messi è caduta clamorosamente contro l'Arabia Saudita nel match d'esordio ai Mondiali qatarioti e per la Pulce non sono mancati gli sfottò al termine del match. Non solo quelli, inevitabili, del web, ma anche quelli di chi fisicamente era allo stadio di Lusail. Lasciando l'impianto, infatti, alcuni tifosi arabi hanno inscenato la storica esultanza di Cristiano Ronaldo (quella del "siuuu", per capirci) per celebrare l'inatteso trionfo e farsi beffa del fuoriclasse del Psg, considerata la grande rivalità tra i due.