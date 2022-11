Qatar 2022, l'Argentina si ferma a 36 gare da imbattuta: il record resta dell'Italia

La clamorosa sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita nella prima gara del Gruppo C fa sorridere, per quanto possibile, anche l'Italia. L'inatteso ko di Messi e compagni al debutto ai Mondiali di Qatar 2022 ha infatti interrotto a quota 36 la loro striscia di gare senza sconfitte, apertasi nel luglio 2019: il record per una selezione nazionale resta dunque agli Azzurri di Mancini, che ne inanellarono 37 tra l'ottobre 2018 e il settembre 2021.