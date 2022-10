Proteste in Iran: arrestato Ali Daei, leggendario bomber del calcio asiatico

© Getty Images

Le proteste in Iran, in seguito alla morte di Masha Amini, hanno coinvolto anche una leggenda del calcio locale come Ali Daei. Secondo quanto riporta il Times, l'ex bomber e Commissario Tecnico della nazionale del Paese asiatico, è stato arrestato per aver appoggiato le contestazioni che stanno sconvolgendo l'Iran in questi giorni. Daei non è l’unico calciatore o ex calciatore iraniano che si è schierato più o meno apertamente a sostegno delle donne iraniane. Hossein Mahini, giocatore ancora in attività, è finito in manette all'inizio di ottobre per aver manifestato le proprie simpatie nei confronti dei ribelli.