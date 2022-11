Olanda, De Roon sfida la Fifa con la fascia arcobaleno sui social

L' Olanda vince e De Roon sfida la Fifa. Dopo il successo all'esordio di Qatar 2022 contro il Senegal, con due reti nel finale, il centrocampista degli Oranje e dell'Atalanta Maarten De Roon , sempre molto attivo sui social, ha mandato un messaggio di sfida alla Federazione internazionale. Il divieto di indossare la fascia da capitano "One Love ", arcobaleno per protesta contro le repressioni della comunità LGBTQI+, imposto dalla Fifa ha fatto notizia e il centrocampista ci ha messo del suo.

Al termine della partita De Roon ha postato su Twitter la foto dell'esultanza di squadra dell'Olanda, aggiungendovi tante fasce arcobaleno per celebrare il successo.

One love for this victory! What a start. pic.twitter.com/AiqS4eu0er