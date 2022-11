Mondiali 2022, Polonia-Arabia Saudita 2-0: Zielinski e Szczesny lanciano i polacchi

POLONIA-ARABIA SAUDITA 2-0

Un gol del centrocampista del Napoli e un rigore parato dal portiere della Juve consentono alla Polonia di scavalcare l’Arabia Saudita nel gruppo C, prima gioia mondiale per l’attaccante del Barcellona

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM C’è l’impronta della Serie A nella vittoria della Polonia sull’Arabia Saudita: 2-0 nella seconda giornata del gruppo C ai Mondiali in Qatar. Sono infatti un gol del centrocampista napoletano Zielinski e un rigore parato dal portiere bianconero Szczesny a regalare ai polacchi il successo che vale il sorpasso in classifica sugli arabi (4 punti a 3). Nel finale in gol anche Lewandowski, niente doppia impresa di Renard dopo il trionfo sull’Argentina.

LA PARTITA

La Polonia ringrazia la Serie A e conquista la prima vittoria del suo Mondiale in Qatar, 2-0 sull’Arabia Saudita nel secondo turno del girone C. Firme del napoletano Zielinski, autore del gol dell’1-0, e dello juventino Szczesny che para il rigore del possibile pareggio tutto sul finire del primo tempo. Lewandowski chiude i conti a otto minuti dal 90’ e festeggia commosso il primo gol in carriera ai Mondiali.

Polonia a 4 punti, scavalcata proprio l'Arabia Saudita di Renard ferma a 3 e incapace di ripetere l’impresa dell’esordio contro l’Argentina. Pronti via ed è l’Arabia Saudita a rendersi pericolosa per prima al 13’ con la botta di Kanno che scalda i guantoni di Szczesny, bravo ad alzare in calcio d’angolo. Risposta polacca al 25’ con il colpo di testa di Bielik respinto un metro prima della linea di porta da Al Shehri. La partita la fanno gli arabi, ma al 39’ arriva l’inaspettato vantaggio polacco: Lewandowski salta il portiere avversario con uno scavetto e poi, da posizione defilata, mette dentro area dove Zielinski spara sotto la traversa a porta praticamente vuota. Passano appena quattro minuti però e l’Arabia Saudita ha l’immediata occasione per pareggiare. L’arbitro, dopo un controllo al Var, valuta da rigore un tocco di Kiwior su Al Shehri, ma Szczesny compie un doppio miracolo nel giro di due secondi: prima neutralizza il tiro dagli 11 metri di Al Dawsari, poi mette in angolo il tap-in di Al Breik.

Scampato pericolo e si va negli spogliatoi sull’1-0 Polonia, nella ripresa passano dieci minuti e Szczesny è ancora decisivo e ancora su Al Dawsari, stavolta sventando una mischia nell’area piccola. L’Arabia Saudita spinge e gioca meglio come nel primo tempo, Polonia che difende in 11 e prova ad affidarsi alle ripartenze. Al Buraikan sfiora il palo al 58’, Milik e Lewandowski centrano invece traversa e palo tra il 62’ e il 65’. Al 77’ ancora Arabia Saudita vicina al pari con il sinistro di Al Malki fuori di poco, quattro minuti dopo erroraccio della difesa di Renard e Lewandowski ne approfitta per raddoppiare. Al Malki sbaglia il controllo da ultimo uomo e al limite dell’area, la palla finisce tra i piedi dell’attaccante che solo davanti al portiere chiude i conti sul 2-0 firmando il primo gol in carriera ai Mondiali. Commosso Lewandowski, per l’Arabia Saudita una sconfitta che sa di beffa contro una cinica Polonia.

IL TABELLINO

POLONIA-ARABIA SAUDITA 2-0

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny 8; Bereszynski 6, Glik 6, Kiwior 5,5; Cash 5,5, Bielik 6, Krychowiak 5, Frankowsk 6; Zielinski 7 (17’ st Kaminski 6); Milik 5,5 (26’ st Piatek sv), Lewandowski 7. A disp.: Skorupski, Grabara, Jedrzejczyk, Wieteska, Bednarek, Szymanski, Grosicki, Swiderski, Zurkowski, S. Szymanski, Zalewski, Gumny, Skoras. Ct: Michniewicz 6,5

ARABIA SAUDITA (4-1-4-1): Al Owais 6; Saud Abdulhamid 6, Al Amri 5,5, Al Bulayhi 5,5, Al Breik 5,5 (20’ st Al Ghannam sv); Al Malki 4,5 (40’ st Al Oboud sv); Al Buraikan 6, Al Naji 5,5 (1’ st Al Abed 5 - 50’ st Bahebri sv), Kanno 6, Al Dawsari 5; Al Shehri 6 (40’ st N. Al Dawsari sv) . A disp.: Al Yami, Al Aqidi, Al Madu, Al Faraj, Otayf, Al Hassan, Al Tambakti, Adiri, Sharahili. Ct: Renard 6

Marcatori: 39’ Zielinski (P), 37’ st Lewandowski (P)

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Ammoniti: Kiwior, Cash, Milik, Al Malki, Al Amri

Note: rigore parato da Szczesny al 46’. Recupero 10’ + 7’

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Polonia ha raccolto tre risultati utili consecutivi ai Mondiali (2V,1N) per la prima volta dal periodo compreso tra il 1982 e il 1986 (2V, 1N anche in quel caso).

• Dal 1966 la Polonia è la nazionale con la miglior percentuale di rigori parati ai Mondiali (escluse lotterie dei rigori) tra le formazioni che hanno concesso almeno 2 penalty (3/5 – 0.6 %).

• Robert Lewandowski, a segno per la prima volta in un Mondiale alla 5ª presenza, è il primo calciatore polacco ad andare in rete e fornire un assist in una singola partita del Mondiale da Janusz Kupcewicz contro la Francia nel 1982.

• La Polonia ha vinto due delle ultime tre gare giocate in Coppa del Mondo (1N), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 10 gare della competizione.

• Per la seconda volta nella sua storia la Polonia ha raccolto tre clean sheets di fila in Coppa del Mondo; la precedente tra il 1974 e il 1978.

• La Polonia ha vinto la seconda partita ai Mondiali contro una nazionale asiatica dopo quella contro il Giappone (1-0) nel 2018.

• Il gol di Piotr Zielinski è stato il primo realizzato su azione dalla Polonia ai Mondiali da quello di Kryszalowicz contro gli USA nel 2002.

• Secondo il modello degli expected goals Szczesny ha evitato 2.5 reti, record in una singola partita di questo mondiale.

• L'Arabia Saudita ha perso 10 delle 11 partite contro nazionali europee ai Mondiali tra cui tutte le ultime nove, senza segnare nemmeno un gol nelle ultime otto gare di questo tipo.

• Salem Al Dawsari è il secondo giocatore dell’Arabia Saudita a sbagliare un calcio di rigore ai Mondiali dopo Fahad Al Muwallad (v Egitto nel 2018).

• Lotterie dei rigori escluse, sono gia tre i penalty parati nel Mondiale 2022, uno solo meno di quelli registrati nell'intero Mondiale 2018 in Russia (quattro) e gia due in piu di quelli parati nel mondiale 2014 in Brasile (uno).

• Dopo aver vinto le due gare più recenti l’Arabia Saudita ha subito una sconfitta in un Mondiale per la prima volta dal 20 giugno 2018 (0-1 v Uruguay).

• Con 29 anni e 124 giorni di media, quello odierno è l’undici di partenza più anziano schierato dalla Polonia in una partita dei Mondiali.