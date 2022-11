Mondiali 2022, Giappone-Costa Rica 0-1: decide un lampo di Fuller

GIAPPONE-COSTA RICA 0-1

Un tiro e un gol in tutta la partita per i centroamericani che riscattano la disfatta all’esordio, agganciati i nipponici nel gruppo E

Mondiali 2022, Giappone-Costa Rica: le foto del match

































Basta un solo tiro nello specchio della porta alla Costa Rica per superare 1-0 il Giappone e agganciare proprio i nipponici nel gruppo E dei Mondiali in Qatar. In una partita dominata dalla noia e priva di emozioni, è un colpo a sorpresa di Fuller a dieci minuti dal 90' a regalare la prima gioia ai centroamericani, che si rialzano dopo il tracollo dell'esordio con la Spagna. Per il Giappone occasione persa dopo la bella vittoria con la Germania.

LA PARTITA

Un tiro e un gol: cinismo all’ennesima potenza per la Costa Rica che dimentica il 7-0 subìto all’esordio dalla Spagna e supera 1-0 il Giappone, dal canto suo incapace di dare seguito alla bella vittoria con la Germania. Nel gruppo E è quindi aggancio dei centroamericani ai nipponici, entrambe le nazionali sono a 3 punti. Il primo tempo è probabilmente il peggiore di questa edizione dei Mondiali: il record negativo di zero tiri nello specchio della porta da parte di entrambe le squadre fotografa al meglio la mancanza di emozioni dei primi 45 minuti. La ripresa inizia col turbo grazie alla bella parata di Keylor Navas sul tiro di Morita dopo appena sessanta secondi, ma è solo un’illusione e i ritmi si riabbassano subito tornando alla noia della prima frazione. Serve un lampo per scuotere la partita e arriva all’81’ con l’inatteso vantaggio della Costa Rica: pallonetto a giro sul secondo palo di Fuller da appena dentro l’area, Gonda sfiora ma la palla finisce all’incrocio dei pali. Il primo tiro in porta della Costa Rica in Qatar corrisponde così anche al primo gol dei centroamericani. Il Giappone si getta in avanti ma al minuto 86’ Asano e Minamino non riescono a risolvere in rete una mischia nell’area piccola di Keylor Navas, è l’unica reazione degna di nota: oggi i nipponici non sono brillanti e mancano il primo match point per gli ottavi di finale.

IL TABELLINO

GIAPPONE-COSTA RICA 0-1

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda 5, Yamane 5 (17’ st Mitoma 5), Itakura 5,5, Yoshida 5,5, Nagatomo 5 (1’ st H. Ito 5,5), Endo 5, Morita 4,5, Doan 5,5 (22’ st J. Ito 5), Kamada 5, Soma 5 (37’ st Minamino sv), Ueda 4,5 (1’ st Asano 5). A disp.: Kawashima, Schmidt, Kubo, Machino, Maeda, Sakai, Shibasaki, Tanaka, Taniguchi, Tomiyasu. Ct: Moriyasi 5

COSTA RICA (4-4-2): Navas 6,5, Waston 6, Duarte 6, Calvo 5,5, Oviedo 6, Fuller 7, Borges 6 (44’ st Salas sv), Tejeda 6, Torres 5,5 (25’ st Aguilera 6), Campbell 6,5 (50’ st Chachon sv), Contreras 6 (25’ st Bennette 6). A disp.: Alvarado, Sequeira, Hernandez, Lopez, Martinez, Matarrita, Ruiz, Vargas, Venegas, Wilson, Zamora. Ct: Suarez 6

Marcatore: st 36’ Fuller (C)

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Ammoniti: Contreras, Yamane, Borges, Calvo, Itakura, Endo

Note: recupero 1’ + 6’

LE STATISTICHE

-Era dall’1-0 contro l’Italia del 20 giugno 2014 che la Costa Rica non vinceva un match ai Mondiali, 3082 giorni fa.

-La Costa Rica è la prima squadra ad aver subito sette gol in una partita per poi vincere la gara successiva ai Mondiali dal Paraguay nel 1958 (ko 7-3 contro la Francia, vittoria 3-2 contro la Scozia).

-La Costa Rica ha trovato il gol con il suo primo tiro nello specchio in assoluto in questi Mondiali e con il suo primo tiro da dentro l’area di rigore.

-Il Giappone ha vinto solo in una delle sette seconde partite giocate nella fase a gironi dei Mondiali: tre pareggi e tre sconfitte.

-La Costa Rica ha vinto entrambi i confronti ai Mondiali contro Nazionali asiatiche, superando la Cina per 2-0 nell'edizione 2002 e il Giappone oggi.

-Solo contro la Grecia (18) il Giappone ha registrato più tiri senza segnare in una singola partita di Coppa del Mondo che contro la Costa Rica oggi (13).

-Il primo tiro nello specchio della Costa Rica (quello del gol di Fuller) é arrivato dopo 184 minuti e 11 secondi in questo Mondiale (incluso recupero).

-Primo match in questo Mondiale che non ha visto nessun tiro nello specchio nel corso del primo tempo.

-Gerson Torres ha subito otto falli, solo Neymar in questo secolo ne ha subiti di piú in un match ai Mondiali (10 contro la Svizzera nel 2018).