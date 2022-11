Mondiali 2022, prosegue la guerra Germania-Fifa: Flick da solo in conferenza

La guerra tra Fifa e Germania ai Mondiali 2022 non accenna a placarsi. Alla vigilia della decisiva partita con la Spagna il ct tedesco Hansi Flick ha deciso di presentarsi da solo in conferenza stampa, contravvenendo al regolamento che impone anche la presenza di un calciatore. Alla base della decisione dell'ex tecnico del Bayern Monaco ci sarebbe stata la volontà di risparmiare ai suoi il viaggio tra la sede del ritiro della Mannschaft e il Media Center di Doha, dove si tengono tutti gli incontri con i giornalisti. La multa per la federazione sembra comunque assicurata.