Messi, Mondiale e non solo: può diventare il giocatore più vincente di sempre

Lionel Messi ha vinto il Mondiale. Il coronamento di una carriera, l'ulteriore step che il mondo del pallone chiedeva per far entrare definitivamente la Pulce argentina nella leggenda, insieme a Maradona. Fine della storia? Nemmeno per sogno, una volta che la festa per le strade di Buenos Aires sarà finita - e durerà a lungo, c'è da scommetterci - per Messi è già pronto un nuovo prestigioso traguardo: diventare il giocatore più vincente di sempre. E può accadere già in questa stagione grazie al Psg. Al momento Messi tra club e nazionale ha raccolto 42 trofei di squadra, solo due in meno di Dani Alves con cui ne condivide ben 23.