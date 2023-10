Papu Gomez positivo, l'Argentina rischia il Mondiale 2022 vinto in Qatar?

Alejandro Gomez in queste ore è impegnato a studiare la difesa dopo lo stop per due anni a causa della positività al doping riscontrata a novembre 2022, pochi giorni prima del Mondiale in Qatar. Il fatto che l'Argentina quel campionato del mondo lo abbia poi vinto, il 18 dicembre scorso era arrivato il successo ai calci di rigore contro la Francia, ha messo in apprensione diversi tifosi dell'Albiceleste: il titolo mondiale non sarà a rischio?